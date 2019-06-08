В Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Мажор»

Как и было запланировано, съемки четвертого сезона «Мажора» стартовали. Вскоре поклонники кино увидят новые серии сериала, а также полноформатный фильм о герое Павла Прилучного.

Когда будет закончена работа над полнометражкой, пока неизвестно, а продолжение сериала, предположительно, Первый канал покажет осенью 2020 года, спустя два года после выхода третьего сезона. Известно, что на сей раз съемки ведутся не в Санкт-Петербурге, а в российской столице, всего будет отснято восемь серий.

Режиссерами сериала стали Николай Булыгин и Максим Полинский. О том, кто появится на экране в главных ролях, авторы проекта не сообщают. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на днях Прилучный отметил, что пока не заключал договора с создателями сериала.

Напомним, третий сезон «Мажора» окончился смертью персонажа Павла. Сам актер уверен, что финал сериала закономерен, но многие поклонники считают иначе. На официальной страничке продюсерской компании «Среда» «ВКонтакте», где появилось сообщение о продолжении съемок, пользователи сетуют, что сюжет сериала попросту «испортили». Некоторые даже предполагают, что задействованные в нем актеры откажутся сниматься в новом сезоне.