Павел Прилучный раскрыл подробности съемок нового сезона «Мажора»

Главный герой сериала «Мажор» Павел Прилучный заявил, что у картины обязательно будет продолжение. Съемки стартуют в июне. Как сказал актер, сам он контракт пока не подписал, а значит может говорить о предстоящем проекте. На данный момент готовятся две истории. «Одна – полный метр, вторая — восемь серий. Снимают ребята, которые были задействованы в съемках второго сезона», — сказал Прилучный.

Сам актер уже познакомился с сюжетом. История, как он утверждает, очень клевая. Однако других подробностей он открывать не стал, иначе зрителю будет совсем не интересно смотреть кино.

Между тем фанатов сейчас волнует главный вопрос. Каким образом главное действующее лицо воскреснет. Ведь герой Прилучного был убит в финале третьего сезона, который считался последним. Об этом ранее говорила и съемочная группа, которая вдруг поменяла решение и решила снимать продолжение.

Как считает сам Прилучный, смерть его героя в третьей части закономерна. Если в начале «Мажора» он был зеленым, то потом превратился в мужчину. В третьей же части, как выразился сам Прилучный, началась жесть и рок. Герой Прилучного злоупотребляет алкоголем. Он постепенно идет к своей смерти, сообщает портал «7 дней».