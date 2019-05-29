НОВОСТИ

Алексею Панину выписали штраф за очередной дебош на борту самолета

Актер должен будет выплатить 59 тысяч рублей.

Алексею Панину выписали штраф за очередной дебош на борту самолета
Алексей Панин/globallookpress.com

Известный актер Алексей Панин по решению суда должен будет выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании «Победа» за курение на борту самолета. Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней.

Алексей Панин устроил дебош на борту лайнера/globallookpress.com

Напомним, что 1 декабря актер собирался лететь в Турцию. На борту он стал курить. Бортпроводник сделал ему замечание. Актер в ответ начал кричать, что является известным актером. Более того, Панин пытался научить незаметно курить на борту других пассажиров. В итоге была проведена дополнительная санитарная обработка самолета. Рейс пришлось задержать.

Кстати, сам Панин позже говорил, что никакого дебоша не было. Якобы он улетал в Стамбул без происшествий, сообщает РИА «Новости».

Алексей Панин уже не в первый раз попадает в скандальные ситуации на борту самолетов. К примеру, прошлым летом он вместе с дочерью возвращался из Крыма. Лайнер собирался взлетать, когда актер вдруг принял решение покинуть борт. На место были вызваны сотрудники полиции. В итоге актер никуда не улетел, а рейс вновь пришлось задержать.

Вам может быть интересно:

«Мне нужен отдых от отдыха»: Чехова объяснила, почему берет в поездки с сыном няню Анфиса Чехова отправилась отмечать день рождения сына в Анталию «Ты уже не узнаешь, какими вырастут наши дети, Сережа»: жена Доренко написала послание мужу

Тэги:

Алексей Панинкрупный штрафКрымТурция
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алексею Панину выписали штраф за очередной дебош на борту самолета
Интересно?
Поделись с друзьями: