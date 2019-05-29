Алексею Панину выписали штраф за очередной дебош на борту самолета

Известный актер Алексей Панин по решению суда должен будет выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании «Победа» за курение на борту самолета. Решение может быть обжаловано в течение пятнадцати дней.

Напомним, что 1 декабря актер собирался лететь в Турцию. На борту он стал курить. Бортпроводник сделал ему замечание. Актер в ответ начал кричать, что является известным актером. Более того, Панин пытался научить незаметно курить на борту других пассажиров. В итоге была проведена дополнительная санитарная обработка самолета. Рейс пришлось задержать.

Кстати, сам Панин позже говорил, что никакого дебоша не было. Якобы он улетал в Стамбул без происшествий, сообщает РИА «Новости».

Алексей Панин уже не в первый раз попадает в скандальные ситуации на борту самолетов. К примеру, прошлым летом он вместе с дочерью возвращался из Крыма. Лайнер собирался взлетать, когда актер вдруг принял решение покинуть борт. На место были вызваны сотрудники полиции. В итоге актер никуда не улетел, а рейс вновь пришлось задержать.