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Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами

Они считают, что животные боялись такого большого скопления народа.

Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами
Ольга Бузова/globallookpress.com

Зоозащитники, присутствующие на премии «МУЗ-ТВ», осудили певицу Ольгу Бузову, которая появилась на красной дорожке в сопровождении верблюдов. По их словам, во всем мире сегодня принято заботиться о животных, а не эксплуатировать их. Дело в том, что бедные верблюды два часа ждали своего выхода, а потом очень пугались большого скопления народа.

Бузову раскритиковали зоозащитники/globallookpress.com

Отметим, что Ольга Бузова показала очень рискованный номер на музыкальной премии. Танцоры из ее группы поддержки вращали певицу во все стороны. Они носили ее на руках. В любой момент звезду могли уронить. К счастью, все обошлось, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ольга Бузова претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео», но заветная тарелка досталась ее главной сопернице по этому году Полине Гагариной. Когда победительница проекта «Фабрика звезд-2» выходила на сцену за призом, то кругом слышались неодобрительные возгласы от фанатов Ольги Бузовой. Кроме того, поклонники звезды «Дома-2» скандировали ее имя.

Позже журналисты спрашивали Гагарину, как она относится к такой реакции зрителей. Певица предпочла уйти от ответа, но заметила, что главный приз у нее в руках, а значит все обсуждения и спекуляции на эти темы бессмысленны и беспочвенны.

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Тэги:

Ольга БузоваПолина ГагаринаПремия МУЗ ТВ 2019
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Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами
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