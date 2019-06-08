Бузову осудили зоозащитники за появление на МУЗ-ТВ с верблюдами

Зоозащитники, присутствующие на премии «МУЗ-ТВ», осудили певицу Ольгу Бузову, которая появилась на красной дорожке в сопровождении верблюдов. По их словам, во всем мире сегодня принято заботиться о животных, а не эксплуатировать их. Дело в том, что бедные верблюды два часа ждали своего выхода, а потом очень пугались большого скопления народа.

Отметим, что Ольга Бузова показала очень рискованный номер на музыкальной премии. Танцоры из ее группы поддержки вращали певицу во все стороны. Они носили ее на руках. В любой момент звезду могли уронить. К счастью, все обошлось, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ольга Бузова претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео», но заветная тарелка досталась ее главной сопернице по этому году Полине Гагариной. Когда победительница проекта «Фабрика звезд-2» выходила на сцену за призом, то кругом слышались неодобрительные возгласы от фанатов Ольги Бузовой. Кроме того, поклонники звезды «Дома-2» скандировали ее имя.

Позже журналисты спрашивали Гагарину, как она относится к такой реакции зрителей. Певица предпочла уйти от ответа, но заметила, что главный приз у нее в руках, а значит все обсуждения и спекуляции на эти темы бессмысленны и беспочвенны.