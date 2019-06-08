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Бузова рассказала о слезах матери после поражения на МУЗ-ТВ

Певица считает, что ее главная победа еще впереди.

Бузова рассказала о слезах матери после поражения на МУЗ-ТВ
Ольга Бузова/globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram заявила, что после музыкальной премии МУЗ-ТВ у нее состоялся разговор с мамой. Родительница не смогла сдержать слез. Она была очень расстроена, что вожделенная тарелка не досталась ее дочери.

Для фанатов Бузова победительница/instagram.com/buzova86/

«Звонила мамочка. Мамочка плачет. Сказала ей, чтобы успокоилась. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо вам мои люди. Все что хотела, я уже написала на своей страничке. Главная моя победа впереди. Спасибо команде и моим людям. Всем, кто меня встречал и мне аплодировал», — отметила Ольга Бузова.

Напомним, что яркая исполнительница претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео» с песней «Wi-Fi». Однако первое место досталось победительнице «Фабрики звезд-2» Полине Гагариной. Она представила клип «Выше головы». Любопытно, что когда Гагарина выходила за своей наградой, то многие в зале скандировали имя Ольги Бузовой, считая, что именно она заслуживала первого места и тарелки от МУЗ-ТВ.

Кстати, в сторис Ольга Бузова привела несколько видеофрагментов, кто фанаты также считают, что первое место должно было достаться ей. «Ее победа в наших сердцах», «Козлы, не дали премию», — гласят возгласы фанатов телеведущей проекта «Дом-2».

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Тэги:

Ольга БузоваПолина ГагаринаПремия МУЗ ТВ 2019
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Бузова рассказала о слезах матери после поражения на МУЗ-ТВ
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