Бузова рассказала о слезах матери после поражения на МУЗ-ТВ

Певица Ольга Бузова в сторис Instagram заявила, что после музыкальной премии МУЗ-ТВ у нее состоялся разговор с мамой. Родительница не смогла сдержать слез. Она была очень расстроена, что вожделенная тарелка не досталась ее дочери.

«Звонила мамочка. Мамочка плачет. Сказала ей, чтобы успокоилась. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо вам мои люди. Все что хотела, я уже написала на своей страничке. Главная моя победа впереди. Спасибо команде и моим людям. Всем, кто меня встречал и мне аплодировал», — отметила Ольга Бузова.

Напомним, что яркая исполнительница претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео» с песней «Wi-Fi». Однако первое место досталось победительнице «Фабрики звезд-2» Полине Гагариной. Она представила клип «Выше головы». Любопытно, что когда Гагарина выходила за своей наградой, то многие в зале скандировали имя Ольги Бузовой, считая, что именно она заслуживала первого места и тарелки от МУЗ-ТВ.

Кстати, в сторис Ольга Бузова привела несколько видеофрагментов, кто фанаты также считают, что первое место должно было достаться ей. «Ее победа в наших сердцах», «Козлы, не дали премию», — гласят возгласы фанатов телеведущей проекта «Дом-2».