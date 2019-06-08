Рэпер-трансгендер сыграл главную роль в клипе Мадонны

В одной из сцен ролика главного героя сожгли на костре.

Недавно американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню «Dark Ballet». Эта композиция – пятая и одновременно финальная в альбоме исполнительницы «Madame X», который должен выйти уже в середине июня.

В новом видео сама Мадонна появляется лишь на миг. На протяжении почти всего ролика она остается за кадром. Видео начинается со слов Жанны Д’Арк о самопожертвовании, а затем в клипе одного из героев, как и героическую женщину, сжигают на костре.

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По информации интернет-издания «Газета.ru», в ролике жертвой пламени стал рэпер-трансвестит Микки Бланко, который исполнил в видео главную роль. В клипе он произнес следующую фразу: «Я хожу по этой земле, чернокожий, гей и ВИЧ-позитивный, но надежда, с которой я живу, сильнее любого негатива».

У многих поклонников Мадонна ассоциируется с эпатажем и непредсказуемым поведением. И даже после стольких лет ей удается удивлять. Причем это касается не только творчества.

Спустя почти месяц после завершения в Израиле Евровидения поступок Мадонны во время ее выступления продолжают бурно обсуждать. На концерте в Тель-Авиве она была приглашенным гостем. На сцене на спине одного из ее танцоров оказался флаг Палестины, который показали в прямом эфире.