В прямом эфире финала Евровидения в Израиле подняли флаги Палестины

В ночь на 19 мая в столице Израиля Тель-Авиве состоялся финал песенного конкурса Евровидение. Грандиозный концерт не обошелся без политических «заявлений». По информации издания The Jerusalem Post, в прямом эфире показали палестинские флаги.

В течение финала это произошло несколько раз. Одним из гостей Евровидения стала американская поп-дива Мадонна. Во время ее выступлениях у двух танцоров на спине были флаги. Один – израильский, а второй – палестинский. Во время выступления Мадонны это было отчетливо видно.

Чуть позже палестинские флаги мелькнули еще раз. Но на этот раз их показали не приглашенные гости, а участники Евровидения. Речь идет о группе Hatari, которая представляла на песенном конкурсе Исландию.

Музыкальный коллектив поднял два изображения в момент, когда объявляли результаты. Один из них – флаг, а на втором было написано слово «Палестина». Известно, что участники группы не раз критиковали правительство Израиля и упоминали, что хотят привлечь к ситуации с Палестиной особое внимание.

Оба инцидента было трудно не заметить. На это сразу отреагировал Европейский вещательный союз. Он осудил поведение и Мадонны, и группы Hatari. Союз еще раз пояснил, что Евровидение – это песенный конкурс, который к политике не имеет отношения. Позже инцидент обсудят более детально. Для Исландии возможно наказание.

Напомни, Россию на Евровидении представлял Сергей Лазарев. Певец вновь занял третье место. В 2016 году исполнитель выступил на Евровидении, показав такой же результат.