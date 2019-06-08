Гарик Харламов подключил к издевательствам над Гузеевой Батрутдинова

Юморист Гарик Харламов в Instagram разместил забавный ролик. На кадрах в студии программы «Давай поженимся» можно увидеть его близкого друга Тимура Батрутдинова. Много лет назад шоумен был гостем программы Ларисы Гузеевой. «Ну наконец-то нашли друг друга», — кратко подписал смешной ролик Гарик Харламов.

На записи Гузеева и Батрутдинов ведут забавный диалог. «Тимур, какой вы видите идеальную свою жену и вообще свою семью?» — интересуется Лариса Гузеева. На это шоумен отвечает: «Любовь – это самое главное, что нас должно объединять. Ну и дети. Как минимум двое». После этого Лариса Гузеева спросила Батрутдинова, какие у него требования к избраннице. «Девушка должна быть домашней, хозяйственной, красивой, умной, верной», — заявил шоумен.

В конце ролика с помощью монтажа Гарик Харламов добавил девушку, у которой отсутствует часть зубов. Она поет легендарный хит группы «Мираж» «Музыка нас связала».

Гарик Харламов уже в течение нескольких месяцев публикует смешные ролики, в которых высмеивает телеведущую Ларису Гузееву. Что касается Батрутдинова, то он считается одним из самых завидных холостяков страны. Его уже не раз поженили с певицей Ольгой Бузовой. Впрочем, звезд связывают просто приятельские отношения.