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Он не успокоится: Гарик Харламов выпустил новый ролик, где высмеивает Гузееву

В очередном посте в соцсетях комик вставил реплику Гузеевой в двусмысленный клип болгарского музыканта.

Он не успокоится: Гарик Харламов выпустил новый ролик, где высмеивает Гузееву
Гарик Харламов/globallookpress.com

Известный российский шоумен Гарик Харламов на личной странице в соцсети продолжает троллить популярную ведущую программы «Давай поженимся» Ларису Гузееву. В очередном посте он опубликовал кадры из клипа болгарского певца-бисексуала Азиса. В конце ролика неожиданно появляется Гузеева, которая произносит нецензурное слово в конце фразы: «Добрая женщина, идите …».

Харламов продолжает издеваться над Гузеевой/globallookpress.com

Отметим, что Гузеева уже не первый месяц становится предметом насмешек со стороны Гарика Харламова. Благодаря монтажу, комик подставлял и в мультфильм «Простоквашино», и в фильм «Сумерки» кадры из передачи «Давай поженимся», где Гузеева нецензурно выражается.

Далеко не все подписчики поддерживают Харламова в этой истории. Дело в том, что не так давно ведущая программы «Давай поженимся» потеряла мать и сейчас находится в подавленном состоянии. Она посещает сразу нескольких психологов, пытаясь преодолеть личностный кризис. Как отмечают некоторые подписчики, Харламов выбрал не самое удачное время, чтобы подшучивать над популярной телеведущей.

Впрочем, сам Гарик Бульдог Харламов не особенно прислушивается к этим словам. К примеру, последний пост с клипом Азиса он подписал так: «Второй сезон, третья серия», намекая, что точка в этой истории еще не поставлена.

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Тэги:

АзисГарик ХарламовЛариса Гузеева
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Он не успокоится: Гарик Харламов выпустил новый ролик, где высмеивает Гузееву
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