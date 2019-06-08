Бузова расстроена, что проиграла Гагариной на премии «Муз-ТВ»

Певица Ольга Бузова в Instagram расстроилась тем фактом, что на премии «Муз-ТВ» ей не досталась тарелка победительницы. Напомним, что исполнительница претендовала на победу в номинации «Лучшее женское видео» с песней «Wi-Fi». Как заметила звезда, она продолжает гордо держать голову и двигаться вперед. Бузова не сомневается, что все главные номинации и победы для нее еще впереди.

Как утверждает исполнительница, для нее самое главное, что ее поклонники всегда с ней, независимо от результата. Она знает, что они голосовали за нее. Сама Бузова расстроена проигрышу, потому что понимает, что это соревнование, в котором, впрочем, всегда есть, как победители, так и проигравшие.

Бузова также отметила, что ее поклонники очень громко кричали и пели ее песни на красной дорожке. Этот факт перекрывает любые огорчения. Также певица выразила признательность всем коллегам, которые были в зале. Они за нее переживали и хотели, чтобы она победила. Бузова не забыла поздравить всех артистов, кто получил награды.

Отметим, что в номинации, где на победу рассчитывала Ольга Бузова, выиграла Полина Гагарина. Она стала обладательницей приза за клип «Выше головы». Кстати, когда Гагарина выходила за вожделенной тарелкой на сцену, то зал скандировал имя Ольги Бузовой.