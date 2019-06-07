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Восточная принцесса: Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюде

Певица поразила публику неожиданным выходом.

Восточная принцесса: Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюде
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова оригинально появилась на красной ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ 2019. Перед певицей шли верблюды, украшенные расшитыми синими и красными накидками. Ведущая «Дома-2» восседала на паланкине, который несли мужчины в восточных одеждах.

Верблюды Ольги Бузовой. Скриншот: www.instagram.com/buzova86/
Верблюды Ольги Бузовой. Скриншот: instagram.com/muztv/

Сама певица появилась в прозрачной юбке и инструктированном камнями топе, напоминающих типичный наряд восточной красавицы.  К распущенным волосам Ольга Бузова добавила сложносочиненное украшение из цепочек и кристаллов. Свое театрализованное появление ведущая «Дома-2» объяснила пословицей: «Собаки лают, караван идет».

Ольга Бузова. фото: Юлия Кирина
Ольга Бузова. фото: Юлия Кирина

«Я уже три года на сцене, моя новая песня «Водица» занимает первое место во всех чартах. Спасибо, что верите в меня. Я самая простая девочка из всех, кого вы знали», — сказала Ольга Бузова.

Певица номинирована на премию «Лучшее женское видео». В Instagram Бузова пожелала всем участникам удачи. Анна Седокова в комментариях поддержала ведущую «Дома-2», несмотря на то, что певица борется с Бузовой за приз в одной номинации.

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звездный стильОльга БузоваОльга Бузова последние новостиПремия МУЗ ТВ 2019
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Восточная принцесса: Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюде
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