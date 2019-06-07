Малахов поблагодарил Борисову за поддержку после конфликта с Галкиным

Телеведущий в соцсетях разместил совместный снимок с коллегой, которая встала на его сторону.

В сторис Instagram Андрея Малахова появилась совместная фотография с Даной Борисовой. Звезды находятся в студии программы, которую ведет телеведущий. Как известно, Дана Борисова в последнее время частый гость этих ток-шоу. Андрей Малахов регулярно приглашает ее в студию.

Отметим, что недавно Борисова в Instagram говорила, что считает Андрея Малахова своим хорошим другом и самым лучшим телеведущим в России. Также она отмечала, что тому не стоит обращать внимания на нападки в свою сторону от Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

больше по теме Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным Телеведущая посоветовала ему не обращать внимания на претензии звездной семьи.

Напомним, что на портале, где Малахов трудится главным редактором, на днях появился компрометирующий звездную семью текст. В статье утверждалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева вложили свыше двух миллионов евро в строительство трехэтажного особняка на Кипре. Якобы они часто ездят в эту страну. Все работы в коттедже должны были быть закончены в августе этого года.

После этого материала Максим Галкин пришел в негодование. Он заявил, что Малахов публикует непроверенные факты. Более того, он сказал, что программа Андрея телеведущего на центральном канале напоминает ему «дешевый балаган». Пока Малахов никак не комментировал эти слова своего коллеги.