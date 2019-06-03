Максим Галкин назвал программу Андрея Малахова «дешёвым балаганом»

Юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал в Instagram на появившиеся в СМИ статьи о том, что он вместе с женой Аллой Пугачевой строит огромный особняк на Кипре. Первым, кто вышел с этой информацией, стал журнал, где главным редактором работает Андрей Малахов. В материале утверждалось, что площадь коттеджа 600 квадратных метров. А особняк якобы обошелся звездной семье в сумму, превышающую два миллиона евро.

Как сказал Галкин, его поддостал журнал его коллеги, «главного телесплетника страны» Андрея Малахова. Он считает, что там собрана непроверенная информация. По словам телеведущего, некое лживое кипрское агентство уже второй год рассказывает о том, что он строит дом на острове. Как уверяет муж Аллы Пугачевой, никаких особняков на Кипре он не строит, а с представителями агентства никогда не общался.

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Также Максим Галкин заметил, что никому не собирается докладывать о своем гражданстве. Отчитываться он готов только перед налоговой и государством. Галкин уверен, что публикация, которая появилась в журнале, проплачена. Журнал Малахова просто в очередной раз заработал на звездных именах Галкина и Пугачевой.

«Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьей в свой никчемный карнавал», — заявил Максим Галкин.