Ален Делон может лишиться «Золотой ветви» Каннского фестиваля

На сайте Care2 появилась петиция, где организаторов призывают не давать актеру награду.

В этом году основным кандидатом на получение «Золотой пальмовой ветви» в Каннах стал Ален Делон. Вручение награды намечено на 19 мая.

Казалось бы, появление в списке претендентов имени французского актера, который на протяжении многих лет был секс-символом и внес большой вклад в кинематограф, вполне обосновано.

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Однако несмотря на все заслуги, Делон числится в топ-10 самых презираемых людей во Франции из-за своих общественных взглядов. Противников звезды не устраивают его высказывания в отношении ЛГБТ-сообщества, а также его призывы к женщинам мириться с «мачизмом».

Актер также является противником миграции и поддерживает ультраправое движения. Весь этот «коктейль Делона» не устроил определенные круги населения. На сайте Care2 появилась петиция, где организаторов кинофестиваля призывают не давать актеру награду.

«Ален Делон является всемирно известным французским актером, чьи высказывания в последние годы свели все его заслуги на нет», — начинается манифест.

«Он неоднократно публично заявлял, что однополые пары не должны заводить или усыновлять детей, и что женщины должны смириться с тем, что мужчины «их лапают», — возмущаются авторы.

«Даже его сын обвинил его в домашнем насилии. Кроме этого, он поддерживает крайне-правое движение во Франции и заинтересован в прекращении иммиграции в его страну», — говорится далее.

«Нет ничего удивительного, что он входит в десятку самых презираемых звезд во Франции. Однако удивительно то, что знаменитый Каннский фестиваль хочет вручить ему свою самую высокую награду — «Золотую пальмовую ветвь» за его вклад в кинематограф», — пишут создатели петиции и призывают выступить против этого.

Впрочем, вероятность того, что члены жюри фестиваля прислушаются к мнению хейтеров, невысока.

Стоит отметить, что в заявлениях Алена Делона по поводу однополых браков есть доля здравого смысла. В одном из своих интервью он заявил, что не имеет ничего против геев, но возражает, чтобы они заводили детей, так как ребенку нужны и мама, и папа, напоминает Yahoo!.