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Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева

Знаменитость считает, что если все подтвердится, это станет настоящей сенсацией.

Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева
Алена Водонаева Фото: Globallookpress

Сергей Лазарев один самых популярных, а также скрытных артистов российской поп-сцены. Певец держит свою личную жизнь в большом секрете, возможно, не в последнюю очередь из-за этого вокруг его персоны появляется множество слухов и домыслов.

Так на прошлой неделе в Сети появилась неподтвержденная информация о том, что у певца есть дочь, которую он тщательно скрывает. Поклонники не удивились, ведь своего сына Никиту артист сумел успешно прятать до достижения им двухлетнего возраста.

Сам Лазарев пока никак не комментирует эти предположения, однако другие знаменитости начали высказываться на этот счет.

Алена Водонаева считает, что если все окажется правдой, поклонников ждет настоящая сенсация.

«Если это правда, нас ждет сенсация. Ведь одно дело — одинокий артист, посвятивший всю свою жизнь творчеству, а совсем другое — отец семейства с женой и двумя детьми», — приводит слова светской львицы «7 Дней».

В то же время она выразила уверенность, что такие тайны в наше время невозможно хранить долго и вскоре общественности станет все известно.

«Мне кажется, в современном мире, когда у каждого в кармане есть камера, это не работает. Любая сотрудница агентства недвижимости, официантка в ресторане, да просто прохожие могут за секунду «слить» ваши тайны в Сеть. Ну и нельзя списывать со счетов журналистов. Так что все тайное станет явным. Вряд ли от этого пострадает карьера Сергея Лазарева», — заявила Водонаева.

Напомним, ранее в отношении второго ребенка Сергея высказался его коллега и наставник Филипп Киркоров. Поп-король категорично назвал все разговоры о дочери Лазарева «чушью и бредом».

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Алена Водонаева высказалась о слухах про дочку Лазарева
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