У Бари Алибасова максимальная, четвертая степень ожога желудка

Бари Алибасов был в экстренном порядке доставлен в НИИ Склифосовского после того, как случайно выпил средство для прочистки труб. Состояние 71-летнего продюсера «На-На» остается тяжелым, однако он находится в сознании.

Как уточнил в беседе с журналистами Вадим Горожанкин, пиар-менеджер Бари Каримовича, его диагноз остается прежним: ожог пищевода и желудка. Правда, не второй степени, как сообщалось ранее, а четвертой, максимальной. Держится продюсер хорошо, дышит сам. Какие-либо определенные прогнозы о его здоровье давать сейчас нельзя.

Тем не менее Алибасов пережил самую тяжелую, первую после отравления ночь. Прошедшие часы были определяющими, и теперь все рассчитывают, что артист пойдет на поправку. Реабилитация после серьезного отравления может занять не один месяц, передает агентство «РИА Новости».

Предположительно, ядовитую жидкость продюсер выпил по ошибке, перепутав ее с другим напитком. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи, которая оказала ему первую помощь. Супруга Лидия Федосеева-Шукшина остается на связи с Алибасовым, продюсер останется под контролем медиков на неопределенное время, сообщает сайт «Дни.ру».