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Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогом пищевода

Продюсер случайно выпил средство для прочистки труб.

Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогом пищевода
Бари Алибасов / Global Look Press

Продюсер выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Сын Бари Каримовича и помощник Сергей Моцарь подтвердили журналистам информацию о его госпитализации.

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, прямо в квартире Алибасова. Создатель группы «На-На» взял стакан с жидкостью и сделал большой глоток, будучи уверенным, что там вода. Алибасову в срочном порядке вызвали скорую помощь, однако приехавшие на место врачи поняли, что времени везти его в больницу нет — нужно откачивать прямо на месте. На подмогу медикам скорой приехала группа токсикологов, пишет газета «Комсомольская правда».

71-летнего артиста увезли в реанимацию института имени Склифосовского. Несмотря на тяжелый ожог пищевода, медики делают благоприятный прогноз.

Напомним, что несколько месяцев назад в больницу попала супруга Алибасова — Лидия Федосеева-Шукшина. У нее было подозрение на инфаркт, однако тогда все обошлось. Актриса провела несколько недель в больнице, но сразу же после выписки из клиники улетела за границу.

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Бари Алибасовбольницагоспитализацияотравление
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Бари Алибасова экстренно госпитализировали с ожогом пищевода
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