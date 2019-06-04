Ивана Урганта не позвали на «оргию» по случаю «Игры престолов»

У команды, выпускающей программу «Вечерний Ургант», за годы совместной работы сложилось достаточно общих ритуалов. Артисты обязательно отмечают свадьбы друг друга, дни рождения или появление на свет наследников. Конечно, сам Иван Ургант принимает живое участие в жизни коллектива шоу. Но, по словам телеведущего, есть одна традиция, к которой коллеги его не допускают.

Как рассказал Иван, на протяжении нескольких лет его товарищи регулярно собирались вместе, чтобы увидеть очередную серию «Игры престолов». При этом по неизвестной причине Ургант узнал об этих «сборищах» только когда фильм закончился.

«Видимо, всегда была надежда, что мирный просмотр перерастет в небольшую оргию, как в сериале! А я, значит, их в качестве участника оргии не устраиваю. По возрасту? По вероисповеданию?» – в шутку удивляется шоумен.

В интервью порталу Teleprogramma.pro ведущий отметил, что теперь, когда битва за Железный трон подошла к концу, коллеги начали просмотр сериала «Чернобыль». Но его присоединиться к веселой компании вновь не позвали.