«Сова в студии, сломанный каблук Аллы Михеевой»: что остается за кадром «Вечернего Урганта»

Почему коллеги не зовут Ивана Урганта на секретные «междусобойчики» и как справляться с «внештатными» ситуациями на съемках, о каблуке Аллы Михеевой, о песнях в круге и традициях съемочной группы порталу Тeleprogramma.pro рассказал ведущий передачи «Вечерний Ургант» на Первом.

Наверное, скоро будут снимать фильм о том, как снимается программа «Вечерний Ургант». И этот фильм о шоу может стать отличным учебником для студентов, мечтающих повторить успех программы Ивана Урганта.

Но пока такого фильма нет, остается только послушать, что говорит о рабочем процессе съемок «Вечернего Урганта» его бессменный ведущий Иван Андреевич. Ургант, безусловно.

Домой, домой… Ургант возвращается в Петербург

— Правда ли, что в июне съемки вашего шоу «Вечерний Ургант» пройдут в Петербурге?

— Да, я возвращаюсь домой. С 17 июня съемки программы пройдут в Петербурге. В четвертый раз команда «Вечернего Урганта» приедет в мой родной город. Белые ночи – самое время поработать в северной столице. Белые ночи, светлые люди, яркие встречи. Все, как мы любим.

Мы в программе «дообъясняем»

— Как рождаются темы ваших программ? Вы смотрите ЯНовости? Читаете Дзен? Инстаграм? Как определяете, что именно эта тема станет важной для вашего зрителя?

— Мы, безусловно, смотрим на картину дня. Для программы важно, чтобы тема уже прозвучала в интернете и была интересной нашим зрителям. Конечно, мы читаем все новости. Часто бывает, что мы в программе «дообъясняем» что-то по темам, которые интересуют наших зрителей.

Куда нас заведет «этот Дзюба»?

— Сколько в ваших программах импровизации?

— Конечно, не все в программе можно запланировать. Импровизация у нас есть, как и заранее придуманные ходы. Более того, мы делаем все для того, чтобы зритель ее замечал.

Разговор с гостем – это всегда импровизация, откуда же знать, что мне ответит и куда нас заведет «этот Дзюба».

Одна из самых смешных шуток, это когда идет человек по улице и – бац! — упал…

— И можете ли рассказать самый запомнившийся острый момент съемок – хотя бы последнего года? Такой момент, знаете, когда вы понимаете – только опыт и чистое везение помогло…

— Бывают, конечно, моменты, которые придумать сложно. Сова, к примеру, прилетит в студию! Или люди заходят, которых в кадре быть не должно. Да всякое бывало. Но мы стараемся по максимуму все это в эфире оставлять.

Мы убеждены, что, чем меньше в передаче будет монтажных склеек, тем интереснее и живее она будет. У людей возникает ощущение, что они увидели кусочек настоящей, а не отрежиссированной и смонтированной жизни.

Вот только что Алла Михеева на съемках встала и … сломала каблук. А на ней, к слову, было роскошное платье, в цветах российского государственного флага. Сама Алла, как вы знаете, девушка стройная – как древко знамени. И вот она пришла в студию в абсолютно патриотичном костюме, потом вскочила, решив добавить градус патриотизма — и сломала каблук. А мы посмеялись.

Нет ничего на свете веселее и смешнее, чем когда наш друг или знакомый попал в идиотскую ситуацию. Как говорил мой отец: «Одна из самых смешных шуток, это когда идет человек по улице и – бац! — упал».

Вся классика Чарли Чаплина построена на этом. И вот уже больше ста лет смешит нас. А я с Чарли Чаплиным в один день родился.

Они смотрели «Игру престолов», надеялись на «небольшую оргию». Без меня!

— Какие традиции уже есть на съемках «Вечернего Урганта»? Есть какой-то ритуал начала работы и ее окончания?

— У нас было много традиций, которые мы пытались вводить поначалу. Ну, например, перед съемками садиться в «орлятский» круг возле костра и петь песни ленинградских поэтов и композиторов 60-70-х годов ХХ века. Но во время исполнения первой песни все участники встали и ушли. А какая песня была хорошая… «Ребята, надо верить в чудеса…». Традиция умерла, не родившись.

Зато празднование дней рождений, свадеб, появления на свет детей – все празднуем.

И есть, оказывается, еще одна традиция, которой уже несколько лет. Я о ней узнал случайно, потому что в круг избранных допущен не был.

Выяснилось, что бОльшая часть творческого коллектива по понедельникам собиралась в доме у нашей коллеги и смотрели новую серию «Игры престолов». Вы спрашиваете: а почему меня не приглашали?

Видимо, всегда была надежда, что мирный просмотр сериала перерастет в небольшую оргию, как в сериале! А я, значит, их в качестве участника оргии не устраиваю. По возрасту? По вероисповеданию?

В общем, я узнал про эти сборища в самый последний момент, когда сериал-то уже и закончился. Теперь эта компания смотрит «Чернобыль». А там оргий нет.

Но меня все равно не зовут!

Мечтаю о встрече с Олегом Валериановичем Басилашвили

— Есть ли у вас гость-мечта? Тот, которого вы мечтаете увидеть в программе, но пока не получается?

— Если мечтать по-крупному, то я был бы счастлив увидеть в нашей студии оставшихся в живых участников The Beatles, спортсменов Национальной баскетбольной ассоциации, президентов разных стран.

И есть человек, о приходе которого в эфир «Вечернего Урганта» я мечтаю отдельно. Это Олег Валерианович Басилашвили. Не складывается пока у нас его заполучить в программу. Может вдруг, прочтет это интервью, да и придет?

Я всегда верил, что мы вернемся на свой час

— Многие зрители были недовольны тем, что «Вечерний Ургант» выходила позже обычного. Народ жаловался, писал в соцсетях возмущенные посты. А теперь вы вернулись на свое привычное время. Жалобы сыграли роль?

— Да плохо жаловались! Пусть бы с Екатеринбурга пример брали: пришли бы к Останкино с плакатами: «Требуем вернуть Урганта на 23:30!».

Действительно ведь, очень поздно мы в эфир выходили – жалко поклонников передачи, которые вынуждены были полночи ждать любимое шоу.

Но я всегда верил, что мы вернемся на свой час, к которому 7 лет приучали зрителя. Я не сомневался в том, что все произойдет именно так. Любимую передачу наши любимые зрители будут смотреть в свое любимое время.

Смотрите нас в эфире из Петербурга с 17 июня!