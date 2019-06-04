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Топалов хочет отдать первенца в музыкальную школу

Маленькому Мише всего шесть месяцев, однако его мама уже учит с ним английские слова, а отец и вовсе мечтает записать ребенка в музыкальный класс.

Топалов хочет отдать первенца в музыкальную школу
Влад Топалов в супругой Региной Тодоренко (Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад Топалов и Регина Тодоренко уже продумывают будущее своего шестимесячного сына Миши. Певец хочет отдать первенца в музыкальную школу. А пока малыш вместе с родителями осваивает домашний синтезатор.

«Музыкальная семейка… Вообще ноль навыков. Но я все же думаю, что, несмотря на желание или его отсутствие, я отдам Майка в музыкальную школу для общего развития, не для профессии», — добавил певец.

К слову, в перерывах между съемками Регина Тодоренко разучивает с малышом английские слова. Телеведущая надеется, что старания принесут свои плоды в будущем. Напомним, что сын Ксении Собчак учит китайский язык, как и маленькая Надя — дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. А вот дети Аллы Пугачевой, двойняшки Гарри и Лиза, учат французский с гувернером.

Напомним, что Влад Топалов и Регина Тодоренко готовятся к свадьбе. Они расписались еще в октябре, однако решили отложить торжество. Дело в том, что телеведущая уже находилась на последних месяцах беременности.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко
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Топалов хочет отдать первенца в музыкальную школу
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