«Хочется плакать на фату»: Топалов уговорил Тодоренко сыграть свадьбу

Молодые люди поженились еще в октябре, однако обошлись без свадьбы, так как Регина Тодоренко была беременна.

Ведущая проекта «Пятница с Региной» не скрывает, что ее возлюбленный Влад Топалов поступил как настоящий рыцарь, настояв на организации свадебного торжества. Дело в том, что молодые люди расписались еще в октябре 2018 года. Спустя два месяца у пары родился их первенец — сын Михаил. Разумеется, в тот момент новоиспеченная мамочка думала только о ребенке и даже не помышляла о пышной церемонии с гостями.

Родители телеведущей и вовсе выступали против бессмысленных трат. Вот только мужу девушки все-таки удалось настоять на своем. По словам Регины, после росписи в ЗАГСе они посидели всей семьей и мирно разошлись по домам.

«О большой свадьбе я и мечтать не могла, вроде и не особо хотела пировать: беременность, роды, работа… Да и зачем все это, «лишняя трата денег», — так говорят мои родители. Вот я и потеряла весь интерес к этому волшебному празднику, когда каждая девочка может почувствовать себя принцессой», — отметила Тодоренко, добавив, что именно Влад настоял на свадебном торжестве.

Регина не скрывает, что выглядит сильной и независимой, но внутри нее живет хрупкая Золушка, которая мечтает о волшебстве и сказке.

«Выбираю самое красивое в мире платье, уже хочется плакать прямо на фату, но я держусь», — заверила теледива.

Напомним, что молодые люди скрывали от прессы и поклонников свой роман. Незадолго до родов телеведущая получила от Влада Топалова предложение руки и сердца. К слову, засиживаться в декрете Регина Тодоренко не стала и почти сразу поспешила вернуться на съемочную площадку своего проекта.