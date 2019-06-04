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Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Певица попросила отстать от ее семьи.

Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
Алсу/globallookpress.com

Певица Алсу, которая возобновила активность в социальных сетях, в резкой форме раскритиковала россиян, которые подвергли ее травле. В какой-то момент терпением у исполнительницы лопнуло. На один из выпадов в свой адрес она отреагировала очень жестоко. «Отстаньте от нас. Вы, люди, как гиены», — заявила популярная певица.

Напомним, что сразу после финала шоу «Голос. Дети» Алсу ограничила возможность для комментариев ее постов. На днях она разместила информацию, в которой заявила, что выигранный на шоу миллион рублей ее дочь Микелла Абрамова отдала на благотворительность. На эти деньги будут лечить онкобольных детей, сообщает «Комсомольская правда».

В ответ в адрес звезды раздались упреки. Россияне считают, что нет никакого геройства отдать на благотворительность деньги, которые достались путем нечестного выигрыша. Как заметили пользователи, певице в данной ситуации надо было быть поскромнее и не рассказывать всем об этом. Такие благородные поступки любят тишину.

Кроме того, в комментариях пользователи постоянно напоминают Алсу, что ее дочь нечестно победила на шоу «Голос. Дети». Многие считают, что на певческой карьере ребенка можно ставить крест. Такое клеймо смыть уже никогда не удастся. Впрочем, у Алсу и много сторонников в Сети. Часть поклонников говорят, что Микеллу Абрамову ждет прекрасное будущее на сцене. У девочки есть талант.

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АлсуМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"
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Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами
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