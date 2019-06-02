«За чужой счет словила очки»: Лоза раскритиковал Алсу, отдавшую миллион на благотворительность

Известный певец Юрий Лоза раскритиковал певицу Алсу, которая отдала миллион рублей на благотворительность. Эти деньги ее дочь Микелла Абрамова выиграла на проекте Первого канала «Голос. Дети». «За чужой счет словила очки. Этот миллион, он вообще не ее. Он ей не принадлежит», — сказал автор знаменитой песни «Плот».

Как отметил Юрий Лоза, со стороны Алсу был бы благородный поступок, если бы она пожертвовала свои деньги. А так получилось очень некрасиво. Как добавил музыкант, подобные жесты благотворительности певицу совсем не красят, а, наоборот, только больше настраивают против нее людей, сообщает портал vm.ru.

Напомним, что певица Алсу в День защиты детей заявила, что миллион рублей, которые Микелла Абрамова получила за победу на шоу «Голос. Дети», они решили отправить на благотворительность. При этом Алсу обещала 1 июня дать развернутый комментарий по поводу итогов шоу, а также пересмотров результатов. Однако она в итоге этого не сделала.

Добавим, что после аннулирования результатов шоу «Голос. Дети», в котором изначально победила Микелла Абрамова, был проведен новый финал. В итоге победителем проекта были признаны все девять финалистов. Всем им со стороны руководства «первой кнопки» был выплачен миллион рублей, а также предоставлена возможность записать сингл.