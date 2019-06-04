Максим Галкин рассказал о случае, после которого его не зовут в жюри КВН

Единственный раз, когда юморист посещал Клуб веселых и находчивых, произошел почти 20 лет назад.

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин – один из популярных шоуменов отечественного телевидения. Он был ведущим нескольких популярных шоу, интересно общался с гостями на правах хозяина студии, а вот сам героем телепрограмм становится гораздо реже.

Тем приятней было видеть своего кумира в программе «Познер», очередным гостем которой Максим стал накануне. Владимир Познер предупредил телезрителей, что вопросов на личные темы он задавать не намерен, потому разговор строился вокруг творчества Галкина. Зашла, конечно, речь и о работе на телевидении.

Ведущий поинтересовался у юмориста, почему он не сидит в жюри КВН, ведь, казалось бы, это шоу близкое по жанру, в котором работает артист. Отвечая, Максим Галкин рассказал историю, которая произошла на записи оного из выпуска КВН лет 18-19 назад.

«В какой-то момент я не оценки поставил. Все ставили четверки-пятерки, а я поставил тройку», — признается артист.

больше по теме Максим Галкин забрался на крышу своего замка, чтобы заснять радугу Телеведущий предложил всем загадать желание.

По словам Максима, в перерыве к нему подошел Александр Масляков и сказал, что Галкин поступил опрометчиво, мол, у нас так не принято.

«Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогда не приглашали».

Напомним, накануне в звездной тусовке страны разгорелся небольшой скандал, после того, как издание, которым руководит Андрей Малахов написало о том, что Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой строит огромный особняк на Кипре. После этого, юморист назвал своего коллегу главным телесплетником страны и опроверг громкую новость.