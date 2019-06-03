Траты под контроль: британцы считают, что их налоги идут на «легкомыслия» Меган Маркл

Но все же, герцогине Сассекской далеко до расточительства королевы-матери.

Британские СМИ и всевозможные королевские эксперты и биографы монаршей семьи продолжают анализировать поведение недавно ставшей матерью герцогини Сассекской. К ним подключилась и королевский биограф Анджела Левин, автор книги «Гарри: беседы с принцем», которая в интервью журналистам отметила, Меган Маркл имеет привычку к большим тратам. И это – не очень хорошо.

«Королева известна своей бережливостью, и некоторые представители британской общественности упирают на то, что часть их налогов идет на то, что они считают легкомыслием», — отмечает Левин.

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Одним из примеров, приведенных экспертов, является платье, в котором Меган решила сфотографироваться, чтобы отметить свою помолвку с принцем Гарри. Наряд, по подсчетам, стоил 56 000 фунтов. А нашумевшая вечеринка в Нью-Йорке обошлась в сумму, превышающую 300 тысяч фунтов стерлингов.

«Чрезмерная сумма, кто бы ни предложил заплатить за праздник. И особенно для того, кто называет себя гуманистом», — замечает биограф.

По словам Левин, расходы Меган являются одной из причин, по которой персонал герцога и герцогини переезжает в Букингемский дворец.

«Как мне сказали, это одна из многих причин, по которой все сотрудники и офисы Гарри и Меган находятся в процессе переезда в Букингемский дворец. Там даже их недавно нанятый директор по связям с общественностью Сара Лэтем должна будет отчитываться перед секретарем королевы по связям с общественностью», — признается эксперт.

Впрочем, Анджела Левин выразила надежду, что в будущем герцогиня Сассекская будет вести не как представительница шоу-бизнеса, а более по-королевски, пишет Еxpress.co.

Издание отмечает, модные эксперты подсчитали, что в только в прошлом году Маркл потратила 406,662.55 фунтов стерлингов. Но все же привычки Меган к тратам просто бледнеют по сравнению с покойной королевой-матерью. По словам королевского корреспондента Ингрид Сьюард, у нее был отличный стиль, и «она никогда не думала о стоимости чего-либо». Потому, согласно информации журнала Town and Country, опубликованной в 2018 году, к моменту смерти королевы-матери в 2012 году, ее дорогостоящий образ жизни королевы-матери привел к невероятному долгу в семь миллионов фунтов стерлингов.

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А вот британских букмекеров, кстати, жизнь на широкую ногу бывшей актрисы, похоже, не интересует. С гораздо большим азартом они рассуждают о том, когда Меган Маркл и принц Гарри объявят о второй беременности герцогини.