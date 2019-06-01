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Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Как считают британские букмекеры, принц Гарри и его супруга сообщат о грядущем пополнении в семье в следующем году.

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
Принц Гарри и Меган Маркл могут вновь стать родителями. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл осваиваются в новой для них роли родителей. Сразу после того, как первенец пары Арчи Харрисон появился на свет, счастливый отец признался: он души не чает в сыне и не представляет, как мог жить без любимого малыша.

Теперь поклонники британской королевской семьи надеются, что супруги вскоре объявят о новом пополнении. Как полагают букмекеры, больше всего шансов на то, что это произойдет в следующем году. Но есть и вероятность, что герцог и герцогиня Сассекские выступят с радостным известием до конца 2019 года, пишет Express.

«Почти наверняка Меган и Гарри увеличат свою цветущую семью в течение нескольких ближайших лет. Вторая беременность, как мы считаем, скорее всего наступит в следующем году. Но нельзя исключать, что это произойдет раньше», – поделился с журналистами сотрудник лондонской букмекерской конторы Coral.

Восьмой правнук Ее Величества Елизаветы II Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился утром 6 мая. Пока Меган Маркл не появляется на публике, посвящая все время заботам о новорожденном сыне. Как сообщалось, герцогиня так любит наследника, что занимается с ним сама, не допуская к нему даже няню.

Судя по всему, Меган очень любит ребенка, поэтому вскоре супруги действительно могут задуматься о продолжении рода.

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Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности
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