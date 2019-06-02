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«Чушь и бред»: Филипп Киркоров прокомментировал слухи о дочери Сергея Лазарева

По сети активно гуляет информация, что несколько месяцев назад у участника Евровидения родился второй ребенок.

«Чушь и бред»: Филипп Киркоров прокомментировал слухи о дочери Сергея Лазарева
Филипп Киркоров Фото: globallookpress.com

Уже несколько дней в СМИ говорят о том, что у российского исполнителя Сергея Лазарева родилась дочь, которую певец тщательно скрывает от посторонних глаз. К этой информации участник Евровидения отнесся с юмором, однако четко на вопросы журналистов отвечать не стал.

Некоторые поклонники продолжают верить слухам, зная, что Сергей Лазарев может годами скрывать от общественности свою жизнь. Именно так произошло с его сыном Никитой. О том, что у Сергея Лазарева есть ребенок, поклонники и коллеги узнали только спустя пару лет после рождения мальчика.

Когда Лазарев опроверг факт рождения дочери, в сети опубликовали информацию, что девочка появилась на свет около восьми месяцев назад. Причем, инсайдер уверял, что такие сведения распространял сам Филипп Киркоров. После бесконечных разговоров и догадок поп-король решил поставить точку в этом вопросе, дав короткий, но емкий комментарий.

«Все это чушь и бред» — сказал исполнитель «Комсомольской Правде».

Напомним, вчера в честь Дня защиты детей Сергей Лазарев поделился архивным видео с сыном Никитой, где мальчику на вид около года. Тогда певец отметил, что для него ребенок – смысл жизни.

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«Чушь и бред»: Филипп Киркоров прокомментировал слухи о дочери Сергея Лазарева
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