«Мой смысл жизни»: Сергей Лазарев показал архивное видео с сыном Никитой

В Международный день защиты детей певец разместил на своей странице в Instagram трогательный ролик.

Российский исполнитель Сергей Лазарев в честь Международного дня защиты детей опубликовал в своем блоге редкое видео с сыном Никитой. Он отметил, что для него ребенок – смысл жизни. На ролике мальчику на вид около года. В тот момент общественность не знала, что у Сергея Лазарева есть сын.

«С Днем защиты детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео! Как же быстро он растет… уже скоро в школу», — подписал видео певец.

Первыми прокомментировали милый ролик звездные коллеги Сергея Лазарева, среди которых Максим Галкин и Екатерина Варнова.

«А меня Алла ругает, когда я сына таким звукам учу»; «Я не могу, лучший папа и сын», — подписали знаменитости.

Сыну певца уже исполнилось пять лет. Никиту Сергей Лазарев скрывал от посторонних глаз около трех лет. Недавно появились слухи, что у исполнителя родилась дочь. Более того, девочка якобы появилась на свет восемь месяцев назад.

Узнав об этом, Сергей Лазарев лишь пошутил, сказав «почему не двойня?». Прямого ответа насчет второго ребенка певец так и не дал. Учитывая его способность держать все в тайне до последнего, поклонники допускают, что у Никиты, действительно, появилась сестренка.