ЗВЕЗДЫ

«Мой смысл жизни»: Сергей Лазарев показал архивное видео с сыном Никитой

В Международный день защиты детей певец разместил на своей странице в Instagram трогательный ролик.

«Мой смысл жизни»: Сергей Лазарев показал архивное видео с сыном Никитой
Сергей Лазарев Фото: globallookpress.com

Российский исполнитель Сергей Лазарев в честь Международного дня защиты детей опубликовал в своем блоге редкое видео с сыном Никитой. Он отметил, что для него ребенок – смысл жизни. На ролике мальчику на вид около года. В тот момент общественность не знала, что у Сергея Лазарева есть сын.

«С Днем защиты детей!! Никитка! Мой смысл жизни и главный мотиватор!! Нашел это архивное видео! Как же быстро он растет… уже скоро в школу», — подписал видео певец.

Первыми прокомментировали милый ролик звездные коллеги Сергея Лазарева, среди которых Максим Галкин и Екатерина Варнова.

«А меня Алла ругает, когда я сына таким звукам учу»; «Я не могу, лучший папа и сын», — подписали знаменитости.

Сыну певца уже исполнилось пять лет. Никиту Сергей Лазарев скрывал от посторонних глаз около трех лет. Недавно появились слухи, что у исполнителя родилась дочь. Более того, девочка якобы появилась на свет восемь месяцев назад.

Узнав об этом, Сергей Лазарев лишь пошутил, сказав «почему не двойня?». Прямого ответа насчет второго ребенка певец так и не дал. Учитывая его способность держать все в тайне до последнего, поклонники допускают, что у Никиты, действительно, появилась сестренка.

Вам может быть интересно:

«Он от меня просто не отходил»: певица Полина Ростова рассказала о тайном романе с Лазаревым «А собаку зовут Филя»: в День пограничника Иван Ургант высмеял третье место Лазарева на Евровидении-2019 Крупным планом: Лазарев сделал селфи с 5-летним сыном

Тэги:

архивное видеоДень защиты детейдочь Сергея ЛазареваСергей Лазаревсын Сергея Лазарева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мой смысл жизни»: Сергей Лазарев показал архивное видео с сыном Никитой
Интересно?
Поделись с друзьями: