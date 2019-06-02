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«Акела промахнулся»: Собчак пристыдила обиженную на грузинского модельера Бузову

Ведущая встала на защиту Демны Гвасалии.

«Акела промахнулся»: Собчак пристыдила обиженную на грузинского модельера Бузову
Ксения Собчак защитила грузинского дизайнера. Фото: Global Look Press

Очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак!», где обсуждалось, насколько высокая мода продуктивно сотрудничает с инфлюенсерами, вызвал широкий общественный резонанс.

Во многом этому поспособствовала Ольга Бузова, которой не понравилось, что некий дизайнер обратился к Ксении, чтобы та попросила начинающую певицу не носить вещи его бренда.

Звезда «Дома-2» решила, что речь идет о грузинском дизайнере Демне Гвасалии, который руководит модным домом Balenciaga и заявила, что готова вернуть ему все купленные за большие деньги вещи.

На гневный выпад своей коллеги по телестройке отреагировала Ксения Собчак. У себя в Instagram она опубликовала пост, в котором обвинила Бузову в том, что та «слыхала звон, но не знает, где он». Ведущая опубликовала отрывок из шоу.

В комментарии она выразила удивление, как из фразы о дизайнере, имя которого она не называла, Ольга пришла к выводу, что она говорит о Демне Гвасалии.

«Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся…», — заметила Собчак.

«Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне кажется стоило бы тебе,Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — призвала начинающую певицу Ксения.

«В интервью ты не так давно очень обижалась на людей, которые распространяют про тебя «грязные слухи», рассказывала мне как это обидно, я я с тобой соглашалась, но сама ты делаешь тоже самое…Зачем-то распространяешь непроверенные слухи про незнакомого и достойного человека», — пристыдила ведущая Бузову.

«Я специально не назвала имени, так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала. И могла позвонить и спросить меня лично, если это так важно, прежде чем высказываться таким некрасивым образом», — резюмировала Собчак.

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«Акела промахнулся»: Собчак пристыдила обиженную на грузинского модельера Бузову
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