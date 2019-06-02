Марию Кожевникову раскритиковали за сломанные ветки сирени

Мария Кожевникова несмотря на занятость, успевает работать в огороде. Звезда «Универа» сама выращивает огурцы и помидоры, пропалывает грядки. 34-летняя звезда признавалась, что успешно совмещает садово-огородные работы с выходами в свет.

Сегодня знаменитость решила показать подписчикам свои любимые цветы. Кожевникова сфотографировала букет сирени и опубликовала снимок в Instagram. Так, актриса поблагодарила поклонников за участие в благотворительной акции.

«Вот вам! Мои любимые цветы!», – написала Кожевникова.

Поклонники знаменитости в комментариях разделились на два лагеря. Одним фанатам цветы напомнили о детских впечатлениях.

«Смотря на сирень, сразу вспоминаешь детство, когда искали цветок с пятью листками, загадывали желание и съедали», – рассказали фолловеры.

Другим подписчикам не понравился букет. Фанаты раскритиковали звезду за сломанные ветки сирени.

«Грустно, когда видеть в руках у людей ее веточки. Не рвите сирень, пусть она и дальше радует всех своим цветением много лет», – прокомментировали подписчики снимок.

Также знаменитость предложила подписчикам обсудить проблему, касающуюся получения бесплатных лекарств. Звезда «Универа» решила создать петицию и с помощью голосования добиться, чтобы болезнь «буллезный эпидермолис» включили в список редких заболеваний.