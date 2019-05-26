С красной дорожки в огород: Мария Кожевникова показала, как трудится на грядках

Мария Кожевникова рассказала о ежедневном ритуале, который она совершает вместе с 4-летним сыном Максимом. Звезда «Универа» сообщила, что у нее есть огород, на котором она выращивает традиционные для россиян овощи: огурцы и помидоры.

34-летняя знаменитость назвала садово-огородные работы агрофитнесом и отметила, что ухаживает за грядками самостоятельно, не прибегая к помощи садовника.

«А мы с премии – в огород. Агрофитнес дает свои плоды. Хозяин Максим Евгеньевич свое хозяйство проверяет каждое утро. Итак, морковка, помидоры, огурцы, перец, клубничка, малина, кресс салат, укроп, кинза, петрушка, горох и щавель…», – подписала фотографию с сыном Кожевникова.

«Маша – молодец! Как же это важно, иметь на столе продукты без «химии»!», – похвалили подписчики актрису.

Ранее, звезду сериала «Универ» поклонники раскритиковали за неудачно подобранную обувь к вечернему платью. Подписчики решили, что Марии Кожевниковой подошли бы черные закрытые туфли на каблуке, а не коричневые босоножки.