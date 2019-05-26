НОВОСТИ

С красной дорожки в огород: Мария Кожевникова показала, как трудится на грядках

34-летняя звезда сериала «Универ» порадовалась собственным овощам.

С красной дорожки в огород: Мария Кожевникова показала, как трудится на грядках
Мария Кожевникова. globallookpress.com

Мария Кожевникова рассказала о ежедневном ритуале, который она совершает вместе с 4-летним сыном Максимом. Звезда «Универа» сообщила, что у нее есть огород, на котором она выращивает традиционные для россиян овощи: огурцы и помидоры.

34-летняя знаменитость назвала садово-огородные работы агрофитнесом и отметила, что ухаживает за грядками самостоятельно, не прибегая к помощи садовника.

«А мы с премии – в огород. Агрофитнес дает свои плоды. Хозяин Максим Евгеньевич свое хозяйство проверяет каждое утро. Итак, морковка, помидоры, огурцы, перец, клубничка, малина, кресс салат, укроп, кинза, петрушка, горох и щавель…», – подписала фотографию с сыном Кожевникова.

«Маша – молодец! Как же это важно, иметь на столе продукты без «химии»!», – похвалили подписчики актрису.

Ранее, звезду сериала «Универ» поклонники раскритиковали за неудачно подобранную обувь к вечернему платью. Подписчики решили, что Марии Кожевниковой подошли бы черные закрытые туфли на каблуке, а не коричневые босоножки.

Вам может быть интересно:

Мария Кожевникова появилась на модном показе в платье с головокружительным декольте «Взгляд другой»: Мария Кожевникова признала, что не выглядит на 25 лет «Я выгляжу лет на 25»: Мария Кожевникова поделилась фото без макияжа

Тэги:

Мария КожевниковаМария Кожевникова в огороде
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
С красной дорожки в огород: Мария Кожевникова показала, как трудится на грядках
Интересно?
Поделись с друзьями: