Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке в Instagram свежий снимок с Гном Гномычем (Так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Меньше чем за сутки фото музыкального продюсера оценили порядка 34 тысяч человек. В том числе и дочка народного артиста России — Александра Малинина — Устинья. Девушка поставила «лайк» под снимком 6-летнего Саши Плющенко в микроблоге его мамы.

Примечательно, что на импровизированной фотосессии Яна позировала босоногой, выйдя на лужайку без обуви. Сын Рудковской примерил сандалики, шортики и футболку с разноцветными кроликами.

К слову, ранее музыкальный продюсер уверяла, что будет блокировать хейтеров за нелицеприятные комментарии и необоснованную критику в адрес ее семьи и близких. У Яны Рудковской есть сын Николай и пасынок Андрей от бывшего мужа Виктора Батурина. Мальчики готовятся поступать в вуз. А 6-летний Саша Плющенко пока может всюду путешествовать с родителями, пользуясь менее загруженным графиком.