НОВОСТИ

Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном

Музыкальный продюсер поделилась свежим снимком с Гном Гномычем.

Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская опубликовала на личной страничке в Instagram свежий снимок с Гном Гномычем (Так малыша называют домашние. — Прим. ред.). Меньше чем за сутки фото музыкального продюсера оценили порядка 34 тысяч человек. В том числе и дочка народного артиста России — Александра Малинина — Устинья. Девушка поставила «лайк» под снимком 6-летнего Саши Плющенко в микроблоге его мамы.

Примечательно, что на импровизированной фотосессии Яна позировала босоногой, выйдя на лужайку без обуви. Сын Рудковской примерил сандалики, шортики и футболку с разноцветными кроликами.

Яна Рудковская с сыном Сашей
Яна Рудковская с сыном Сашей (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

К слову, ранее музыкальный продюсер уверяла, что будет блокировать хейтеров за нелицеприятные комментарии и необоснованную критику в адрес ее семьи и близких. У Яны Рудковской есть сын Николай и пасынок Андрей от бывшего мужа Виктора Батурина. Мальчики готовятся поступать в вуз. А 6-летний Саша Плющенко пока может всюду путешествовать с родителями, пользуясь менее загруженным графиком.

Вам может быть интересно:

«Сидеть дома - это не про меня»: Нюша объяснила, почему вышла из декрета «Привет и поцелуйчик моей крестнице»: Николаев не оставил без внимания фото Лизы Галкиной Рудковская показала фото, которое стало лидером недели в ее Instagram

Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиСаша ПлющенкоЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: