ЗВЕЗДЫ

Рудковская показала фото, которое стало лидером недели в ее Instagram

Супруга Евгения Плющенко просмотрела статистику личного микроблога.

Рудковская показала фото, которое стало лидером недели в ее Instagram
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская просмотрела статистику личного микроблога, определив, какое фото собрало наибольшое количество «лайков» и комментариев. По словам супруги Евгения Плющенко, первое место досталось выпускному снимку ее сыновей от Виктора Батурина. В кадре музыкальный продюсер позирует вместе с Андреем и Николаем.

Всего за семь дней снимок набрал порядка 179,180 тысячи просмотров.

«Хит недели», — отметила супруга Евгения Плющенко.

Яна Рудковская с сыновьями от Виктора Батурина
Яна Рудковская делает все для того, чтобы ее мальчики стали настоящими мужчинами (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)
Яна Рудковская с сыновьями от Виктора Батурина
Лера Кудрявцева не оставила без внимания свежий снимок Яны Рудковской с сыновьями от Виктора Батурина (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Ранее бизнесвумен объяснила, почему они с Евгением чаще всего берут с собой в поездки 6-летнего Сашу. По словам Яны, ее старшие дети из-за плотного графика и поступления в вуз не могут пропускать занятия, тогда как Гном Гномыч пока еще не ходит в школу. Впрочем, продюсер уже заявляла, что сын Евгения Плющенко будет учиться на дому. Такой вариант часто выбирают дети, которые профессионально занимаются спортом.

Вам может быть интересно:

Рудковская о 6-летнем сыне: «Мальчик растет не промах, цену себе знает» Кудрявцева оценила фото повзрослевших сыновей Рудковской и Батурина Рудковская пригрозила подписчице блокировкой за «глупые вопросы»

Тэги:

Евгений Плющенкозвездные детиЯна Рудковская
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудковская показала фото, которое стало лидером недели в ее Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: