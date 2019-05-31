Рудковская показала фото, которое стало лидером недели в ее Instagram

44-летняя Яна Рудковская просмотрела статистику личного микроблога, определив, какое фото собрало наибольшое количество «лайков» и комментариев. По словам супруги Евгения Плющенко, первое место досталось выпускному снимку ее сыновей от Виктора Батурина. В кадре музыкальный продюсер позирует вместе с Андреем и Николаем.

Всего за семь дней снимок набрал порядка 179,180 тысячи просмотров.

«Хит недели», — отметила супруга Евгения Плющенко.

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Ранее бизнесвумен объяснила, почему они с Евгением чаще всего берут с собой в поездки 6-летнего Сашу. По словам Яны, ее старшие дети из-за плотного графика и поступления в вуз не могут пропускать занятия, тогда как Гном Гномыч пока еще не ходит в школу. Впрочем, продюсер уже заявляла, что сын Евгения Плющенко будет учиться на дому. Такой вариант часто выбирают дети, которые профессионально занимаются спортом.