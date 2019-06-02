Пикник на траве: невестка Пугачевой в цветочном платье попозировала для фото

22-летняя Алена Краснова опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры из недавней фотосессии. Супруга Никиты Преснякова запечатлела на камеру свой импровизированный пикник на траве. Представ перед фотографом в платье с цветочном принтом и широкополой шляпе с лентами. На поляне девушка расстелила белый плед, прихватив с собой плетеные корзинки с провизией: круассанами, клубникой, голубикой, хлебом.

«А вот и результат нашей съёмки… по мне, так получилось очень красиво! Всех блондинок с международным праздником!» — добавила Алена.

Еще в марте Алена Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым отдыхала в Нью-Йорке. Вместе с возлюбленным она прогулялась по знакомым улочкам, подметив, что за последние несколько лет город очень изменился.

«Я готова возвращаться сюда снова и снова, а возможно, остаться навсегда!! Во всем абсолютно «наш» город… Последний раз мы были в Нью-Йорке три года назад… Все так изменилось! Столько всего интересного построили», — писала модель.

Ранее молодые люди утверждали, что они пока не готовы обзаводиться потомством. Супруги хотят путешествовать и наслаждаться свободой. При этом мама Никиты — певица и актриса Кристина Орбакайте — признавалась, что уже готова к внукам.