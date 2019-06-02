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«А какие ресницы у малышки»: Гузеева обратилась к показавшей дочь Кудрявцевой

Ведущая программы «Секрет на миллион» разместила на личной страничке в Instagram свежее фото девятимесячной Маши.

«А какие ресницы у малышки»: Гузеева обратилась к показавшей дочь Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева вместе с 31-летним супругом — хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает девятимесячную дочку Марию. Несколькими часами ранее ведущая программы «Секрет на миллион» разместила на личной страничке в Instagram свежее фото своей малышки, перестав скрывать от прессы и поклонников ее личико. Снимок Маши на страничке ее мамы меньше чем за сутки набрал порядка 179 тысяч отметок «Нравится».

В комментариях под фото отметились коллеги и близкие друзья Леры Кудрявцевой, которые не смогли оставить без внимания снимок маленькой дочери телеведущей. При этом супруга Игоря Макарова утверждала, что очень привязана к своей наследнице. С каждой вечеринки и фуршета она спешит домой, стараясь как можно раньше вернутся к дочери.

Дочь Леры Кудрявцевой
Маленькой Маше девять месяцев (Фото: Instagram.com/leratv)

«Ой, какая сладкая булочка», — написала в комментариях под фото Анфиса Чехова.

«Лера! А какие ресницы у малышки! Невероятно!» — обратилась Лариса Гузеева к показавшей свежей фото дочери Лере Кудрявцевой.

«Котенок сладкий», — вторит знаменитостям Алена Водонаева.

«Счастье, мисс кокетка», — добавил Денис Клявер.

Дочь Леры Кудрявцевой
Лариса Гузеева не оставила без внимания свежий снимок дочери Леры Кудрявцевой (Фото: Instagram.com/leratv)

Вместе с мужем Игорем Макаровым и дочерью Машей телеведущая проводить каникулы в Майами. Напомним, что избранник Леры Кудрявцевой моложе ее на шестнадцать лет (в сентябре Игорю Макарову исполнится 32 года, — Прим.ред.). Однако разница в возрасте не помешала влюбленным создать семью и завести общего ребенка. Примечательно, что Лера Кудрявцева не стала засиживаться в декрете. Спустя несколько недель после родов она в качестве ведущей отправилась на сочинский фестиваль «Новая волна».

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Тэги:

звездные детиИгорь МакаровЛариса ГузееваЛера Кудрявцева
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«А какие ресницы у малышки»: Гузеева обратилась к показавшей дочь Кудрявцевой
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