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Эвелина Хромченко предстала в платье феи-крестной

Телеведущая предложила подписчикам своей страницы в Instagram обсудить выпускные наряды.

Эвелина Хромченко предстала в платье феи-крестной
Эвелина Хромченко. Фото: globallookpress.com

Модный эксперт Эвелина Хромченко любит давать советы не только в программе «Модный приговор», в которой она выступает в роли «обвинителя», но и на своей странице в соцсети. Телеведущая с удовольствием рассказывает о новых тенденциях и высказывает мнение о современном гардеробе.

Так, Эвелина Хромченко затронула тему выпускных платьев. Телеведущая сначала показала себя в 17-летнем возрасте, а спустя какое-то время опубликовала «современный» снимок в вечернем наряде. Звезда подчеркнула, что ее черное платье в пол не стоит надевать юным школьницам.

«Напишите в комментариях под этим постом, платье какого дизайнера/цвета/кроя/ длины вы бы надели на выпускной, если бы могли вернуться назад из будущего и себе семнадцатилетней его подарить! NB! Мое взрослое платье феи-крестной на этом фото не подходит для юной выпускницы!» – обратилась Хромченко к подписчикам.

Ранее звезда советовала выпускницам не выбирать платья с длинными шлейфами и глубоким декольте. По ее словам, не все наряды, которые звезды надевают на красную дорожку, уместны на школьном балу.

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Эвелина Хромченко предстала в платье феи-крестной
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