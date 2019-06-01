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После слухов о расставании Петросян и Брухунова вместе сходили в Большой театр

Юморист и его 30-летняя помощница посмотрели балет «Жизель».

После слухов о расставании Петросян и Брухунова вместе сходили в Большой театр
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

Обсуждение личной жизни известного российского комика Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой не утихает в Сети. Романтические отношения пары то и дело сотрясают громкие скандалы. Так, недавно Татьяне пришлось опровергать информацию о своем романе с директором Петросяна. Девушка назвала появившиеся сведения ложными и «заказухой».

После этого пара повсюду появляется вместе. Так, 31 мая Петросян и Брухунова побывали в Большом театре на балете «Жизель». Помощницу Петросяна до глубины души впечатлила хореографическая постановка.

«Это был самый волшебный балет, что я видела! «Жизель» в исполнении фантастической Светланы Захаровой! Утонченная красота воздушных балерин просит не дышать… как это прекрасно», – рассказала о своих впечатлениях Татьяна.

Ранее 30-летняя помощница Петросяна в обществе сатирика посетила знаменитую постановку «Двое на качелях» в театре «Современник». Она также восхитилась игрой дочери Аллы Пугачевой – актрисы и певицы Кристины Орбакайте, которая заменила в спектакле актрису Чулпан Хаматову.

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После слухов о расставании Петросян и Брухунова вместе сходили в Большой театр
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