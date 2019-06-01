«Лучшая мама:» Ани Лорак показала редкое фото с дочерью

Певица считает, что самое главное – это счастье и здоровье детей.

Многие звезды российского шоу-бизнеса сегодня поздравили коллег и поклонников с Днем защиты детей. Для этого знаменитости выбрали снимки с сыновьями и дочерьми. Семейным фото решила поделиться и певица Ани Лорак. Его она опубликовала в своем блоге.

Исполнительница не стала писать большое поздравление и ограничилась лишь двумя пожеланиями, которые, по ее мнению, самые главные.

«Пусть все детки будут здоровы и счастливы» — прокомментировала Лорак снимок, на котором нежно держит дочку.

Фото до того растрогало поклонников, что они начали буквально осыпать маму и дочь комплиментами и теплыми словами.

«Здоровья, благополучия и большого счастья вам с Сонечкой!»; «Лучшая мама на свете»; «Счастья и любви вам» — комментируют снимок пользователи.

Напомним, Ани Лорак родила дочь в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с котором певица в начале года оформила развод. По словам исполнительницы, после разрыва она стала чувствовать себя намного лучше, сменила стиль и ушла с головой в работу.