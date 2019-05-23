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«Новые ощущения себя»: Ани Лорак впервые рассказала о жизни после развода

Певица призналась, что чувствует себя по-другому и даже сменила стиль.

«Новые ощущения себя»: Ани Лорак впервые рассказала о жизни после развода
Ани Лорак рассказала, как живет после развода. Фото: globallookpress

Когда поползли слухи об изменах мужа Ани Лорак, поклонники певицы надеялись, что ей удастся сохранить семью. Но вышло иначе: в конце января артистка и Мурат Налчаджиоглу официально оформили развод. Накануне звезда впервые после расставания с турецким бизнесменом рассказала, как складывается ее жизнь.

По словам Лорак, жаловаться ей не на что. Напротив, сейчас она как будто бы заново родилась. Решила сменить стиль, отказавшись от платьев с пайетками в пользу строгих, но дорогих нарядов. Создает новые песни и даже чувствует себя совершенно по-другому. Кроме того, певица готовит к выпуску очередной диск и работает над ярким шоу.

«Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется», – признается Каролина.

На вопрос, не появилась ли случайно у нее еще и новая любовь, Лорак ответила коротко и с улыбкой: «Секрет». Артистка отметила, что в летний отпуск собирается отправиться дважды.

«Нас ждут берега Испании. А также Грецию хочу посетить с семьей – дочерью и братьями», – цитирует звезду «Комсомольская правда». С кем именно Ани поедет на испанский курорт, она не уточнила.

Видимо, у певицы все складывается неплохо. Чего нельзя сказать о ее экс-супруге. Как стало известно, бизнес Налчаджиоглу терпит убытки, так, недавно ему пришлось закрыть свой ночной клуб в Киеве.

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Ани ЛоракМурат Налчаджиоглупевицаразвод
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«Новые ощущения себя»: Ани Лорак впервые рассказала о жизни после развода
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