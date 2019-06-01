«Даня сам этого захотел»: Стоцкая объяснила, почему сын Павла Майкова не живет со своей мамой

Певица Анастасия Стоцкая стала гостьей программы «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. У исполнительницы есть брат известный актер Павел Майков. Он прославился по роли Пчелы из сериала «Бригада». По словам Стоцкой, когда фильм «Бригада» только вышел на экраны, все знакомые воспринимали ее исключительно, как сестру Пчелы. Собственно, она ничего против этого не имела.

Между тем известно, что Павел Майков был женат на актрисе Екатерина Масловской. У них родился сын Даниил. Затем пара рассталась, но при этом сын актеров уже много лет живет с отцом. Кудрявцева спросила, почему так произошло. По ее словам, очень странно, что ребенок остался с Майковым, а не с Масловской. Она не понимает, почему сердце у матери не болит.

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«Их сын действительно живет у Паши. Даня сам этого захотел. При этом он постоянно видится с матерью. У Кати сейчас другая семья. Я ее практически не вижу, и мы не поддерживаем отношения», — заявила Анастасия Стоцкая.

Как сказала певица, она и своего брата сейчас видит достаточно редко. «Стараемся встречаться на выходных. Не скажу, что я дружу с новой женой брата Марией. Конечно, мы приглашаем друг друга на дни рождения, но не больше. Но Даня с ними дружно живет. У них все хорошо», — рассказала Анастасия Стоцкая.