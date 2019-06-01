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«Я реально устала зарабатывать»: Водонаева мечтает встретить мужчину, который бы о ней заботился

Телеведущая считает, что решение финансовых вопросов в семье целиком должно лежать на представителях сильного пола.

«Я реально устала зарабатывать»: Водонаева мечтает встретить мужчину, который бы о ней заботился
Алена Водонаева/globallookpress.com

Телеведущая и модель Алена Водонаева в Instagram рассказала о мужском поступке своего сына Богдана, который он совершил несколько месяцев назад. Он пригласил ее в кафе и купил несколько блюд за свой счет. На днях Водонаева купила сыну красивую катану – это длинный японский меч. Сын попросил для него подставку, но такую покупку сейчас Водонаева не может себе позволить. Дело в том, что вместе с ребенком телеведущая собирается поехать в Америку. Она копит деньги на апартаменты, аренду автомобиля, билеты, страховки.

Как отметила модель, когда она отказала сыну, тот встал, достал две тысячи рублей, которые копил и отдал матери. Водонаева деньги взяла и очень растрогалась. Она отметила, что сын заботится о ней. Он совсем не похож на своего отца. Сейчас, как она сказала, ей некого, кроме ребёнка хвалить за глобальные мужские поступки.

«Мой сын «маленький мужик» на которого реально можно положиться (не только в вопросах денег) и я дико этим горжусь. И я больше не хочу, чтобы в моей жизни было как-то иначе. И хочу, чтобы в жизни каждой женщины не было искажений. Я реально устала зарабатывать, решать, платить за всё самой и рулить. Хочется расслабиться, и чтобы с мужчиной было так, как с Богданом Алексеевичем. И каждой из вас, девушки, я этого искренне желаю», — сказала модель.

Водонаева заметила, что нужно правильно воспитывать своих сыновей, чтобы они по-мужски относились к женщинам и жизни.

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Тэги:

Алена ВодонаеваАмерика"мужской поступок
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«Я реально устала зарабатывать»: Водонаева мечтает встретить мужчину, который бы о ней заботился
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