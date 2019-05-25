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После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника

Новый бойфренд моложе телеведущей на 15 лет.

После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника
Алена Водонаева / Global Look Press

Алена Водонаева не перестает давать общественности поводы для обсуждения ее личной жизни. Так, недавно стало известно, что телеведущая разводится со своим мужем Алексеем Косинусом (настоящая фамилия — Комов). Их брак продержался менее двух лет — Алена и Алексей поженились осенью 2017 года.

Что стало причиной разлада — никто из супругов не раскрывает. Однако в одном из недавних интервью Водонаева намекнула, что поводом к этому послужило неудовлетворительное финансовое положение Алексея.

«Был бы бизнесмен — не развелась!», — сказала телеведущая.

Однако бывшая участница «Дома-2» недолго грустила в одиночестве. В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.

Однако к этому увлечению Алена относится несерьезно. Она надеется встретить взрослого опытного мужчину, который состоялся в жизни. Телеведущая также добавила, что сейчас ее, прежде всего, интересуют не мужчины, а многочисленные бизнес-проекты. Так, например, Водонаева вместе с мамой пишет книгу по кулинарии.

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После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника
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