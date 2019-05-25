После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника

Алена Водонаева не перестает давать общественности поводы для обсуждения ее личной жизни. Так, недавно стало известно, что телеведущая разводится со своим мужем Алексеем Косинусом (настоящая фамилия — Комов). Их брак продержался менее двух лет — Алена и Алексей поженились осенью 2017 года.

Что стало причиной разлада — никто из супругов не раскрывает. Однако в одном из недавних интервью Водонаева намекнула, что поводом к этому послужило неудовлетворительное финансовое положение Алексея.

«Был бы бизнесмен — не развелась!», — сказала телеведущая.

Однако бывшая участница «Дома-2» недолго грустила в одиночестве. В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.

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Однако к этому увлечению Алена относится несерьезно. Она надеется встретить взрослого опытного мужчину, который состоялся в жизни. Телеведущая также добавила, что сейчас ее, прежде всего, интересуют не мужчины, а многочисленные бизнес-проекты. Так, например, Водонаева вместе с мамой пишет книгу по кулинарии.