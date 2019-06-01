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Гарри Галкин оседлал сказочного дракона около замка своих родителей

Телеведущий, когда увидел ребенка на скульптуре, сразу же вспомнил сериал «Игра престолов».

Гарри Галкин оседлал сказочного дракона около замка своих родителей
Гарри и Лиза Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram снимок, на котором его сын Гарри забрался на дракона. Эта скульптура стоит около замка супруга Аллы Пугачевой. У шоумена сразу же возникли аналогии с популярным сериалом «Игра престолов», который завершился несколько дней назад. «Дракарис! Какая фотка из трех?» — задал Максим Галкин вопрос своим подписчикам.

Отметим, что дракарис — слово на высоком валирийском, означающее «драконий огонь». Героиня «Игры престолов» Дейенерис Таргариен во время морского пути из Кварта в залив работорговцев выучила своих драконов выдыхать пламя по команде. Старинное валирийское слово было выбрано затем, чтобы никто не мог произнести его случайно. Во время освобождения рабов в Астапоре Дейнерис скомандовала «дракарис» Дрогону, который сжег Кразниса мо Наклоза.

Кстати, Максим Галкин — большой любитель «Игры престолов». Он внимательно следил за перипетиями в сериале. Не так давно супруг Аллы Пугачевой вернулся из Израиля. В этой стране состоялось сразу несколько его концертов. Домой он вернулся счастливый и довольный. По случаю приезда шоумен даже позволил себе выпить немного коньяка, о чем рассказывал в социальных сетях.

Кроме того, для своих домашних он приготовил шикарный плов. Известно, что телеведущий и сам порой любит постоять у плиты и сделать какое-нибудь блюдо. После приезда домой Галкин устроил экскурсию по своим владениям. Он отметил, что около замка поют соколы. Также он показал полевые цветы, которые растут на территории его особняка, и посетовал, что Instagram не может передать их запах.

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Гарри Галкин оседлал сказочного дракона около замка своих родителей
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