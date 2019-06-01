Гарри Галкин оседлал сказочного дракона около замка своих родителей

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram снимок, на котором его сын Гарри забрался на дракона. Эта скульптура стоит около замка супруга Аллы Пугачевой. У шоумена сразу же возникли аналогии с популярным сериалом «Игра престолов», который завершился несколько дней назад. «Дракарис! Какая фотка из трех?» — задал Максим Галкин вопрос своим подписчикам.

Отметим, что дракарис — слово на высоком валирийском, означающее «драконий огонь». Героиня «Игры престолов» Дейенерис Таргариен во время морского пути из Кварта в залив работорговцев выучила своих драконов выдыхать пламя по команде. Старинное валирийское слово было выбрано затем, чтобы никто не мог произнести его случайно. Во время освобождения рабов в Астапоре Дейнерис скомандовала «дракарис» Дрогону, который сжег Кразниса мо Наклоза.

Кстати, Максим Галкин — большой любитель «Игры престолов». Он внимательно следил за перипетиями в сериале. Не так давно супруг Аллы Пугачевой вернулся из Израиля. В этой стране состоялось сразу несколько его концертов. Домой он вернулся счастливый и довольный. По случаю приезда шоумен даже позволил себе выпить немного коньяка, о чем рассказывал в социальных сетях.

Кроме того, для своих домашних он приготовил шикарный плов. Известно, что телеведущий и сам порой любит постоять у плиты и сделать какое-нибудь блюдо. После приезда домой Галкин устроил экскурсию по своим владениям. Он отметил, что около замка поют соколы. Также он показал полевые цветы, которые растут на территории его особняка, и посетовал, что Instagram не может передать их запах.