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«Тяпнул коньячку!»: вернувшийся с гастролей Максим Галкин пожелал всем хороших выходных

Телеведущий заявил, что жизнь прекрасна и он всех любит.

«Тяпнул коньячку!»: вернувшийся с гастролей Максим Галкин пожелал всем хороших выходных
Максим Галкин/globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram пожелал всем своим подписчикам и поклонникам хороших выходных. Судя по всему, у супруга Аллы Пугачевой прекрасное настроение. Он даже позволил себе выпить алкоголя для поднятия настроения.

«Всем хороших выходных! Солнышко светит! Тяпнул коньячку! Жизнь прекрасна! Всех люблю!» — заявил Максим Галкин.

Надо отметить, что совсем недавно супруг Аллы Пугачевой уезжал в Израиль, где у него прошла серия концертов. Он признался, что очень скучал по своим детям, близнецам Гарри и Лизе, которые остались дома с мамой. Каждый день глава семейства созванивался со своими родными и рассказывал, как прошел его рабочий день.

Интересно, что обычно не ведущая активную жизнь в социальных сетях Примадонна, пока ее супруг отсутствовал, регулярно выкладывала посты, в которых рассказывала, чем они занимаются. Судя по всему, это было сделано специально для скучающего по родным в Израиле Максима Галкина. К примеру, в один из дней звездное семейство отправилось кататься на резиновых лодках по реке. Гарри Галкин после заезда хвастался, что ему удалось поймать три рыбки. Дети Пугачевой и Галкина были в полном восторге от водной прогулки.

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«Тяпнул коньячку!»: вернувшийся с гастролей Максим Галкин пожелал всем хороших выходных
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