Удивительное преображение: Юлия Барановская отметилась новым цветом волос

В столице прошла вечеринка в преддверии фестиваля «Жара», который снова соберет всех звезд в Баку в конце июля. К участию в препати российские знаменитости долго готовились, выбирая образы. Среди гостей заметно выделялась телеведущая и писательница Юлия Барановская. Для выхода в свет она всегда выбирает утонченные и элегантные наряды.

Однако в этом раз Барановская решила отойти от традиции и отдала предпочтение бунтарскому образу – платью-комбинации и рубашке, которая небрежно сидела и оголяла плечо телеведущей. Но коллег и подписчиков телеведущей больше удивил не наряд, а ее цвет волос. Юлия на один вечер перевоплотилась в блондинку. Конечно, менять цвет волос она не стала, а лишь воспользовалась париком.

Подписчики в один голос заявили, что Барановской совсем не идет блонд, более того, он старит ее.

«Юль, очень старит. Большая копна волос, и личика не видно», — обращаются к кумиру поклонники.

С цветом волос телеведущая экспериментировала и раньше. Например, в середине мая во время фотосессии для глянцевого журнала она на некоторое время, как и на препати «Жары», стала блондинкой. Причем тогда подписчики телеведущей положительно отнеслись к новому образу писательницы.