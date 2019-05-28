Звездный стиль

Новый образ: Юлия Барановская поэкспериментировала с прической перед днем рождения

Телеведущая предстала на новом фото на своей странице в Instagram в черно-белом коктейльном платье с огромным бантом, а на голове сделала высокий пучок.

Новый образ: Юлия Барановская поэкспериментировала с прической перед днем рождения
Юлия Барановская / Global look Press

Юлия Барановская в последнее время любит удивлять своих подписчиков в соцсетях. Недавно телеведущая предстала перед поклонниками в образе блондинки, а теперь она показалась в черно-белом коктейльном платье с огромным бантом, а на голове она сделала высокий пучок.

Юлия также отметила в Instagram, что в преддверии дня рождения настроение у нее переменчивое.

Кстати, дизайн платья разработала супруга Юрия Жиркова — Инна. Они с Барановской — близкие подруги.

Новый образ пришелся по нраву большинству поклонников телеведущей. Многие отметили, что не сразу узнали ее на фотографии. Кто-то даже сравнил Барановскую с Сарой Джессикой Паркер и певицей Елкой.

«Юля, вы мне напоминаете прекрасную Сару Джессику Паркер», «Юля на этом фото сама элегантность. Супер», «Юля, какое оригинальное платье! Такое же хочу», «Очень красивый образ! Вам к лицу», «На певицу Ёлку тут так похожи!», «Вы похожи на Ёлку певицу», «Ух ты, не узнала я Вас!!!» — написали поклонники в комментариях.

Напомним, недавно телеведущая призналась, что у нее в жизни есть человек, с кем она может сходить в кино и провести романтический вечер, но представить его общественности Юлия пока не готова.

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Барановскаяприческа звездыСара Джессика ПаркерЮлия Барановская
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Новый образ: Юлия Барановская поэкспериментировала с прической перед днем рождения
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