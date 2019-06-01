Недавно ставшая мамой Виктория Лопырева снова уехала из России

Виктория Лопырева 6 февраля родила сына. Мальчика она назвала в честь известного футболиста Марком-Лео. Изначально модель планировала рожать в Москве, но в итоге ей надоели холода и она уехала в Майами. Там на свет и появился ее наследник. Почти три месяца блондинка наслаждалась материнством и даже не думала о том, чтобы вернуться на родину. При этом раньше она много путешествовала и не пропускала вечеринки и светские мероприятия.

больше по теме Виктория Лопырева не смогла выйти на красную дорожку в Каннах из-за сына Модель побоялась оставлять ребенка без присмотра.

Чуть больше недели назад после долгих раздумий Виктория впервые вместе с сыном покинула свой дом в США и приехала в Канны. Она решила, что должна попасть хотя бы на закрытие знаменитого кинофестиваля. Правда, в итоге материнский инстинкт взял вверх и модель не смогла оставить малыша даже на несколько часов, чтобы выйти на красную дорожку. Оказавшись в Европе, Лопырева решила не упускать возможности и наведалась в Москву, так как перелет занял всего несколько часов.

Поклонники обрадовались, когда девушка стала публиковать снимки из столицы. Они решили, что она вернулась на совсем. К удивлению фанатов, Виктория провела на родине всего два дня и снова уехала. «Спасибо, Москва! Было тепло», — написала она, опубликовав свое фото в мини-шортах и толстовке. Модель отправилась в Париж, где остановилась в фешенебельном отеле Four Seasons Hotel George V. Возможно, что она решила принять участие в модной фотосессии или другом проекте.

Пользователи Сети тем временем обсуждают стройную фигуру знаменитости. Лопыревой удалось прийти в форму за считанные недели. Лишние килограммы ушли во многом благодаря тренировкам в спортзале, куда она ходила вместе с возлюбленным Игорем Булатовым. Скорее всего, бизнесмен сопровождает ее сейчас и помогает заботиться об их маленьком сыне.