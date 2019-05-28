Звездный стиль

Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым

А ведь всего три месяца назад модель родила первенца - сына Марка Лео.

Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

В Stories 35-летняя Виктория Лопырева опубликовала свежее фото, на котором запечатлена в компании отца своего первенца — сына Марка Лео. В одном из недавних интервью модель заверила, что с появлением младенца они с возлюбленным стараются не замыкаться в четырех стенах. Так, на прогулку с Игорем Булатовым новоиспеченная мамочка отправилась в белой майке и джинсовых мини-шортах.

«Однажды в сказке», — подписала свой снимок Виктория.

Виктория Лопырева в шортиках
Виктория Лопырева на прогулке с возлюбленным (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Модель призналась, что сама кормит сынишку, отказавшись от искусственного прикорма. Разумеется, ей приходится придерживаться особой диеты. Всего три месяца назад Виктория стала мамой, однако, несмотря на недавние роды, она может позволить себе носить шорты. Ранее девушка уже публиковала пляжные снимки, демонстрирующие стройную фигуру.

По словам Виктории, в этом году она не решилась отправиться на Каннский кинофестиваль. Лопырева не может даже представить себе, что оставит сынишку хотя бы на три дня. Поэтому вместо снимков в вечерних платьях, модель делилась домашними фото в пижаме.

Вам может быть интересно:

Стильно и сексуально: Ани Лорак выбрала для фотосъёмки бежевое платье из латекса Лопырева выбрала для похода на пляж в Майами шорты и розовую майку «В пижаме вместо кутюра»: Лопырева поделилась свежим фото с трехмесячным сыном

Тэги:

Виктория Лопыревазвездные детизвездный стильИгорь Булатов
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым
Интересно?
Поделись с друзьями: