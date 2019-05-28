Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым

А ведь всего три месяца назад модель родила первенца - сына Марка Лео.

В Stories 35-летняя Виктория Лопырева опубликовала свежее фото, на котором запечатлена в компании отца своего первенца — сына Марка Лео. В одном из недавних интервью модель заверила, что с появлением младенца они с возлюбленным стараются не замыкаться в четырех стенах. Так, на прогулку с Игорем Булатовым новоиспеченная мамочка отправилась в белой майке и джинсовых мини-шортах.

«Однажды в сказке», — подписала свой снимок Виктория.

Модель призналась, что сама кормит сынишку, отказавшись от искусственного прикорма. Разумеется, ей приходится придерживаться особой диеты. Всего три месяца назад Виктория стала мамой, однако, несмотря на недавние роды, она может позволить себе носить шорты. Ранее девушка уже публиковала пляжные снимки, демонстрирующие стройную фигуру.

По словам Виктории, в этом году она не решилась отправиться на Каннский кинофестиваль. Лопырева не может даже представить себе, что оставит сынишку хотя бы на три дня. Поэтому вместо снимков в вечерних платьях, модель делилась домашними фото в пижаме.