Пугачева поздравила бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина с 64-летием

Супруга шоумена Максима Галкина — певица Алла Пугачева не забыла поздравить Владимира Кузьмина с днем рождения. Примадонна опубликовала в своем микроблоге архивный кадр, обратившись к имениннику.

«С Днём Рождения!!! Кузьмин» — лаконично подписала фото певица.

Исполнитель появился на свет 31 мая 1955 года. Ему исполнилось 64 года. Ни для кого не секрет, что много лет назад Владимира Кузьмина и Аллу Пугачеву связывали романтические отношения.

Примадонна вступала в брак пять раз: ее четверым супругом стал Филипп Киркоров, а нынешний муж певицы, шоумен Максим Галкин младше Аллы Борисовны на двадцать семь лет. Пара воспитывают общих детей — 5-летних двойняшек Гарри и Лизу.

Ранее Владимира Кузьмина с днем рождения поздравил композитор Игорь Николаев, пожелав гитаристу здоровья, творческих свершений и счастья.

«Володя, с Днём Рождения! Будь здоров и по возможности счастлив!!» — подметил певец. Учитывая, что именинник не так давно обрел новую любовь, выполнить пожелание друга ему будет несложно.

Сама Алла Пугачева в апреле отпраздновала 70-летие. В честь юбилея она выступила с концертом в Кремлевском дворце.