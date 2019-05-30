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«Папа умеет поднять настроение!»: Максим Галкин уморительно «исполнил» хит Софии Ротару

Забавный ролик появился на странице Лизы Галкиной в Instagram.

«Папа умеет поднять настроение!»: Максим Галкин уморительно «исполнил» хит Софии Ротару
https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина, безусловно, творческое, касается ли это выступлений на сцене, номеров в телеэфире или просто домашних шуток и дурачеств. А когда речь заходит о любимых малышах Гарри и Лизе, тут уж родители готовы стараться вовсю.

Это еще раз забавно продемонстрировал счастливый мама Максим Галкин, в видеоролике, который появился на странице его дочки Лизы в социальной сети Instgaram. На кадрах артист и телеведуший, промокший под дождем, «исполняет» один из самых известных хитов Софии Ротару «Только этого мало». В процессе «выступления» Максим берет в руки маленькую собачку и продолжает петь уже с ней.

Тем немногочисленным критикам, которым ролик не понравился, нечего, мол, свои прелести в аккаунте ребенка демонстрировать, фанаты семейства Пугачевой-Галкина признались, что ролик поднял им настроение.

«Вот почему Максим ладит с детьми, и своими, и чужими. Он просто сам большой ребенок! Весело тут у вас в замке», — пишет одна из комментаторов.

Естественно, в восторге от своего папы и Лиза с Гарри. О той мере огромной детской любви к Максиму можно судить хотя бы по тому, как ребятня встречает его после возвращения с гастролей.

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Лиза ГалкинаМаксим Галкин последние новостиСофия Ротару
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«Папа умеет поднять настроение!»: Максим Галкин уморительно «исполнил» хит Софии Ротару
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